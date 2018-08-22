Аякс - Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч покаже спеціалізований кабельний телеканал Футбол2.

Сьогодні в Амстердамі відбудеться матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому "Аякс" на своєму полі прийме київське "Динамо".

Гру Ліги чемпіонів в Україні покаже спеціалізований кабельний телеканал Футбол-2.

Матчу передуватиме студія "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти розберуть майбутню гру "по кісточках" і спробують визначити результат. Початок роботи студії о 21.00.

А відразу після матчу роботу у студії експерти продовжать, де вже підведуть підсумок першого матчу двох команд - з 23.55 до 00.45.

Матч "Аякс" - "Динамо" відбудеться в Амстердамі сьогодні, 22 серпня й розпочнеться на стадіоні ім. Йохана Кройфа о 22.00 за київським часом.