Аякс - Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів
11:30, 22 серпня 2018Футбол
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Матч покаже спеціалізований кабельний телеканал Футбол2.
Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru
Сьогодні в Амстердамі відбудеться матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому "Аякс" на своєму полі прийме київське "Динамо".
Гру Ліги чемпіонів в Україні покаже спеціалізований кабельний телеканал Футбол-2.
Матчу передуватиме студія "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти розберуть майбутню гру "по кісточках" і спробують визначити результат. Початок роботи студії о 21.00.
А відразу після матчу роботу у студії експерти продовжать, де вже підведуть підсумок першого матчу двох команд - з 23.55 до 00.45.
Матч "Аякс" - "Динамо" відбудеться в Амстердамі сьогодні, 22 серпня й розпочнеться на стадіоні ім. Йохана Кройфа о 22.00 за київським часом.
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