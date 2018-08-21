Ребров у середу очолить угорський Ференцварош - ЗМІ

22:16, 21 серпня 2018
Футбол
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Сергій Ребров / УНІАН

Як стало відомо Nemzeti Sport, про призначення буде оголошено завтра. Інший угорський портал Csakfoci.hu опублікував інформацію, що український фахівець вже двічі консультувався про можливе працевлаштування у Будапешті.

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Також це видання повідомляє, що невідомо, чи зможуть клуб і фахівець домовитися про фінансові умови, враховуючи зарплату Реброва в попередніх клубах. Останнім місцем роботи українця Сергія Реброва був «Аль-Ахлі» з Джидди (Саудівська Аравія).

Зазначимо, що за «Ференцварош» на правах оренди з «Шахтаря» виступає українець Іван Петряк. З колишнім головним тренером "Ференцвароша" Томасом Доллом у вівторок було розірвано контракт за обопільною згодою. За інформацією Nemzeti Sport, Долл залишив команду через раннього вильоту з Ліги Європи.

"Ференцварош" вилетів з єврокубків, поступившись «Маккабі» (Тель-Авів) у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Після 5-ти турів «Ференцварош», який є найбільш титулованим клубом Угорщини (29 чемпіонських титулів), очолює турнирую таблицю вищої ліги першості країни.

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Теги: #Ференцварош#Сергій Ребров