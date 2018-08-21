Ребров у середу очолить угорський Ференцварош - ЗМІ

Клуб з Будапешта є найбільш титулованим у країні.

Колишній головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров очолить угорський «Ференцварош».

Як стало відомо Nemzeti Sport, про призначення буде оголошено завтра. Інший угорський портал Csakfoci.hu опублікував інформацію, що український фахівець вже двічі консультувався про можливе працевлаштування у Будапешті.

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Також це видання повідомляє, що невідомо, чи зможуть клуб і фахівець домовитися про фінансові умови, враховуючи зарплату Реброва в попередніх клубах. Останнім місцем роботи українця Сергія Реброва був «Аль-Ахлі» з Джидди (Саудівська Аравія).

Зазначимо, що за «Ференцварош» на правах оренди з «Шахтаря» виступає українець Іван Петряк. З колишнім головним тренером "Ференцвароша" Томасом Доллом у вівторок було розірвано контракт за обопільною згодою. За інформацією Nemzeti Sport, Долл залишив команду через раннього вильоту з Ліги Європи.

"Ференцварош" вилетів з єврокубків, поступившись «Маккабі» (Тель-Авів) у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Після 5-ти турів «Ференцварош», який є найбільш титулованим клубом Угорщини (29 чемпіонських титулів), очолює турнирую таблицю вищої ліги першості країни.