Тренер "Аякса": шанси у протистоянні з Динамо 50 на 50

Наставник амстердамського клубу поділився думкою про протистояння з киянами в раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

Головний тренер «Аякса» Ерік тен Хаг поділився очікуваннями від протистояння з «Динамо» в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

«Динамо» – хороша команда. Вони сильніше за «Штурм» і «Стандард». Я б оцінив шанси як 50 на 50, зазначив Хаг в інтерв'ю офіційному сайту клубу, повідомляє Spoirt.ua.

«Динамо» грає в динамічний футбол. Окрім того, у них все в порядку з психологією. У цьому сезоні вони перемогли у чотирьох матчах чемпіонату України з рахунком 1:0. Це означає хорошу організацію гри.

Ми провели два важких матчі в чемпіонаті Нідерландів. Суперники грали в обороні дуже компактно. Якщо ви не забиваєте швидкий м'яч, то стає важко. Якщо ви створюєте 4-5 моментів у першому таймі, то потрібно використовувати хоча б один», – сказав тен Хаг.

Перший матч між «Аяксом» і «Динамо» відбудеться завтра, 22 серпня, в Амстердамі. Повторна зустріч пройде в Києві 28 серпня.

Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.