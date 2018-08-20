Динамо вперше з'явиться в популярній комп'ютерній грі FIFA 19

До цього єдиним клубом з України, представленим у симуляторі, був "Шахтар".

Київське «Динамо» вперше з'явиться у відомому футбольному симуляторі FIFA. Компанія EA Sports, що випускає симулятор, вже отримала повну ліцензію. У грі буде емблема, форма і реальні імена гравців київського «Динамо», повідомляє офіційний сайт столичного клубу. Читайте такожСтав відомий арбітр матчу плей-офф Ліги чемпіонів Аякс - Динамо Це стало можливим завдяки тісній співпраці «Динамо», кіберспортивного проекту Dynamo Kyiv Esports, а також EA Sports. До цього єдиним клубом з України, представленим у симуляторі, був «Шахтар». Ціна стандартного видання FIFA 19 для персональних комп'ютерів – близько 1 200 грн, для PS4 – 2 199 грн. Офіційна дата виходу нової версії гри - 28 вересня 2018 року.

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