Динамо вперше з'явиться в популярній комп'ютерній грі FIFA 19
20:26, 20 серпня 2018Футбол
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До цього єдиним клубом з України, представленим у симуляторі, був "Шахтар".
"Динамо" буде представлене в комп'ютерній грі FIFA 19 / facebook.com/fcdynamoua
Київське «Динамо» вперше з'явиться у відомому футбольному симуляторі FIFA.
Компанія EA Sports, що випускає симулятор, вже отримала повну ліцензію. У грі буде емблема, форма і реальні імена гравців київського «Динамо», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
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Це стало можливим завдяки тісній співпраці «Динамо», кіберспортивного проекту Dynamo Kyiv Esports, а також EA Sports.
До цього єдиним клубом з України, представленим у симуляторі, був «Шахтар».
Ціна стандартного видання FIFA 19 для персональних комп'ютерів – близько 1 200 грн, для PS4 – 2 199 грн. Офіційна дата виходу нової версії гри - 28 вересня 2018 року.
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