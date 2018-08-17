Арсенал і Чорноморець зіграли внічию в матчі 5-го туру УПЛ

Столична команда набрала перше очко в чемпіонаті.

У Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся поєдинок 5-го туру УПЛ, в якому столичний "Арсенал" приймав "Чорноморець".

Зустріч завершилася внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 25-й хвилині господарі відкрили рахунок - Майданевич забив головою після подачі з кутового. Однак "каноніри" вели в рахунку не більше десяти хвилин. На 35-й Бабенко пробив з льоту в дотик після навісу Савченка.

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У другому таймі на полі було багато боротьби, але мало конструктивних атак. А в компенсований час другу жовту картку отримав гравець "Арсеналу" Домбровський - господарі догравали останні хвилини вдесятьох.

"Арсенал" завоював перше очко в турнірній таблиці УПЛ, але не пішов з останнього місця. "Чорноморець" набрав 8 очок і піднявся на 4-е місце.

Інші матчі 5-го туру пройдуть у суботу та неділю.