Гендиректор Зорі, що образив головного тренера Шахтаря: Фонсек дуже багато

Сергій Рафаїлов зробив вигляд, що не розуміє, звідки ажіотаж навколо його поста в Facebook.

Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов прокоментував свій пост в соціальних мережах, в якому він образливо відгукнувся про головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку.

Про це повідомляє FootballHub.

"Це була не заява. Заяву роблять на мікрофон, а це була просто моя думка, яку я висловив у соцмережі. Не знаю, чому вона викликала такий ажіотаж. Якщо б я хотів назвати цю людину, я б її назвав. Фонсек дуже багато. Не знаю я, що у людей в головах. Дуже багато хто передрікав "Зорі" фіаско", - сказав Рафаїлов.

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Як повідомляв УНІАН, після виходу "Зорі" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи гендиректор клубу Сергій Рафаїлов написав на своїй сторінці у Facebook:

"Чекаю не дочекаюся коментарів від великого фахівця х#секи щодо проходу Браги".

Раніше тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека пророкував перемогу своїх колишніх підопічних над "Зорею". Також він консультував португальський клуб перед іграми з "Зорею".