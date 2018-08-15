Капітан футбольної "Дженоа" проїхав по мосту в Генуї за 10 хвилин до трагедії

За словами Доменіко Крішіто, він "проїжджав по цьому мосту тисячі разів, адже у мене будинок в Аренцано".

Досвідчений захисник Доменіко Крішіто був дуже близький до того, щоб стати жертвою трагічного обвалення моста на півночі Італії.

Через обвалення моста висотою 45 метрів, по якому проходила платна автомагістраль А10, загинули не менше 35 осіб, повідомляє SportArena.

Захисник Дженоа і екс-гравець Ювентуса і Зеніту, був за крок від загибелі. Він виклав в instagram історію, поки їхав по мосту разом з сином під зливою. «Тато, котра година?» – питає малюк. «11:40». Міст обвалився в 11:50.

«Коли я почув про цю подію, моя кров застигла у венах, — цитує наставника Дженоа Джан П'єро Гасперіні heavy.com. — Я бачив ці божевільні знімки. Проїжджав по цьому мосту тисячі разів, адже у мене будинок в Аренцано. Жахлива трагедія».