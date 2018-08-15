Капітан футбольної "Дженоа" проїхав по мосту в Генуї за 10 хвилин до трагедії

11:13, 15 серпня 2018
Футбол
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Міст в Генуї обвалився через 10 хвилин після проїзду футболіста / Local Team via Reuters TV/REUTERS

Через обвалення моста висотою 45 метрів, по якому проходила платна автомагістраль А10, загинули не менше 35 осіб, повідомляє SportArena.

Захисник Дженоа і екс-гравець Ювентуса і Зеніту, був за крок від загибелі. Він виклав в instagram історію, поки їхав по мосту разом з сином під зливою. «Тато, котра година?» – питає малюк. «11:40». Міст обвалився в 11:50.

«Коли я почув про цю подію, моя кров застигла у венах, — цитує наставника Дженоа  Джан П'єро Гасперіні heavy.com. — Я бачив ці божевільні знімки. Проїжджав по цьому мосту тисячі разів, адже у мене будинок в Аренцано. Жахлива трагедія».

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Теги: #мост#Генуя