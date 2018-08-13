УЄФА закрив для глядачів на матчі Динамо - Славія один з секторів

17:50, 13 серпня 2018
Футбол
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На матчі "Динамо" - "Славія" для глядачів закриють один із секторів / Reuters

Таке рішення прийняте Дисциплінарним комітетом УЄФА, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

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Київський клуб покараний за неналежну поведінку вболівальників під час домашнього матчу проти АЕК (Греція) у минулому сезоні. Покаранням стало часткове обмеження відвідуваності стадіону «Олімпійський» під час наступного домашнього матчу "Динамо".

Таким чином, як інформує прес-служба клубу, сектор №43 стадіону буде закритий для глядачів на поєдинку "Динамо" - "Славія".

Як повідомляв УНІАН, у першому поєдинку в Празі була зафіксована нічия - 1:1. Матч-відповідь відбудеться у вівторок в Києві. Початок - о 19.30.

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Теги: #УЄФА#Динамо у кваліфікації ЛЧ