Шахтар запустив безкоштовні заняття футболом ще в одному місті України

Зеленодольськ (Дніпропетровської області) став дев'ятим українським містом в рамках проекту дитячого масового футболу «Давай, грай!»

У Зеленодольську Дніпропетровської області стартував проект дитячого масового футболу «Давай, грай!»

Можливість безкоштовно займатися футболом в рамках проекту отримали понад сотні дітей міста віком від 7 до 12 років, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Тренування на синтетичному майданчику будуть проходити три рази в тиждень. Shakhtar Social забезпечить хлопців необхідним інвентарем та екіпіруванням, організовує турніри і продовжить готувати тренерів-волонтерів.

Shakhtar Social реалізує проект «Давай, грай!» в партнерстві з компанією ДТЕК, яка планує в 2018 році направити на розвиток дитячого футболу 7,6 мільйона гривень. Відзначимо, що в кількох кілометрах від Зеленодольська розташована найбільша теплова електростанція області – Криворізька.

– Хочу висловити подяку за чудову ініціативу, реалізовану в нашому місті, – сказав міський голова Зеленодольська Андрій Савченко. – Там, де працює ДТЕК, інфраструктура розвивається. Ми підтримуємо «Давай, грай!» – під проект було побудовано це поле. Здорово, що наші діти можуть реалізувати свої здібності.

Директор ДТЕК Криворізької ТЕС Сергій Шовгеля:

– Головні герої сьогодні – діти. Вже відчуваються емоції, і я розумію всіх учасників – у нас справжнє спортивне свято! Тут прекрасні умови. Наша компанія продовжить створювати всі можливості, щоб і діти, і дорослі розуміли: ми розвиваємося і підтримуємо всі починання.

Гостем заходу став півзахисник «Шахтаря» В'ячеслав Танковський:

– Радий бути присутнім на запуск проекту «Давай, грай!» в Зеленодольську. Хочу сказати, що тут гарні умови і прекрасне поле. Бажаю всім юним футболістам добитися відмінних результатів!

Танковський взяв участь в урочистому відкритті майданчика і першому тренуванні для дітей проекту «Давай, грай!». По закінченні заняття відбулася екскурсія на електростанцію ДТЕК.

Розвиток масового дитячого футболу в Україні є одним з ключових напрямків діяльності некомерційного фонду Shakhtar Social. Проект «Давай, грай!» з 2013 року постійно розширює географію і вже став національним. Згідно з меморандумом про співпрацю з ДТЕК і Львівською облрадою, в найближчому майбутньому він також охопить населені пункти Львівської та Івано-Франківської областей.