Шахтар здобув вольову перемогу над Ворсклою в 4-му турі Прем'єр-ліги

21:28, 11 серпня 2018
Футбол
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"Шахтар" - "Ворскла" - 4:1 / facebook.com/fcshakhtar

Поєдинок завершився з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Глядачі побачили два різних тайми. Полтавська команда активно розпочала зустріч і заслужено вийшла вперед на 25-й хвилині, коли ударом головою відзначився Шарпар.

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Однак у другому таймі гра прийняла інший характер - "Шахтар" практично не залишив шансів супернику, забивши чотири голи на різний смак. Голи Марлоса (50-та хвилина), Степаненка (59-та), Хочолави (62-а) і Мораєса (74-а) принесли "гірникам" розгромну перемогу над бронзовим призером минулого сезону.

"Шахтар" набрав 9 очок - 3-є місце. У "Ворскли" залишається 3 пункти (10-а позиція).

Ще три поєдинки 4-го туру відбудуться в неділю.

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Теги: #УПЛ-2018/19