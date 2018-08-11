Шахтар здобув вольову перемогу над Ворсклою в 4-му турі Прем'єр-ліги

Після першого тайму гірники поступалися в рахунку.

У Харкові відбувся матч 4-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" здобув перемогу з великим рахунком над полтавською "Ворсклою".

Поєдинок завершився з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Глядачі побачили два різних тайми. Полтавська команда активно розпочала зустріч і заслужено вийшла вперед на 25-й хвилині, коли ударом головою відзначився Шарпар.

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Однак у другому таймі гра прийняла інший характер - "Шахтар" практично не залишив шансів супернику, забивши чотири голи на різний смак. Голи Марлоса (50-та хвилина), Степаненка (59-та), Хочолави (62-а) і Мораєса (74-а) принесли "гірникам" розгромну перемогу над бронзовим призером минулого сезону.

"Шахтар" набрав 9 очок - 3-є місце. У "Ворскли" залишається 3 пункти (10-а позиція).

Ще три поєдинки 4-го туру відбудуться в неділю.