Каталонський захисник Піке оголосив про те, що залишає збірну Іспанії

У складі національної команди Іспанії Піке став чемпіоном світу-2010 і чемпіоном Європи-2012.

Захисник «Барселони» Жерар Піке оголосив про завершення міжнародної кар'єри, повідомляє іспанська AS.

«Я розмовляв з Луїсом Енріке тиждень чи два тому і повідомив йому, що прийняв зважене рішення. Це була красива історія, але тепер я зосереджуся на «Барселоні». Чим довше я залишуся в клубі, тим краще», – сказав 31-річний каталонець.

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Піке дебютував за збірну 11 лютого 2009 року у товариському матчі проти Англії (2:0). Загалом він зіграв за національну команду 102 матчі, забив 5 голів, здобув 73 перемоги, 15 разів зіграв внічию і зазнав 14 поразок.

З "Фурією Рохою" Піке виграв чемпіонат світу-2010 в ПАР і Євро-2012 в Україні та Польщі.