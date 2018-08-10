Олімпік і Львів поділили очки в матчі УПЛ
21:01, 10 серпня 2018Футбол
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Більшу частину матчу гості провели вдесятьох.
"Олімпік" - "Львів" - 1:1 / ФК "Олімпік"
У Києві на стадіоні "Динамо" відбувся матч 4-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Олімпік" приймав ФК "Львів". Поєдинок завершився внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Гості більшу частину матчу грали вдесятьох - уже на 39-й хвилині арбітр за дві жовті картки вилучив Владислава Приймака. Тим не менше, "Львів" впевнено чинив спротив і у другому таймі навіть вийшов уперед. Головою після навісу зі штрафного забив Адамюк.
На 86-й хвилині Євген Пасіч потужним дальнім ударом в дев'ятку зрівняв рахунок і врятував для "Олімпіка" нічию.
Решта матчів 4-го туру відбудуться у суботу та неділю, окрім поєдинку "Маріуполь" - "Динамо", який перенесено на вересень через зайнятість обох команд в єврокубках.
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