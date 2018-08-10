Динамо оголосило про трансфер 18-річного форварда Супряги

Владислав Супряга - вихованець академії "Дніпра".

18-річний нападник «Дніпра-1» Владислав Супряга став гравцем «Динамо».

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, контракт розрахований на п'ять років.

Сума угоди не повідомляється. Зазначимо, що раніше президент «Дніпра-1» Юрій Береза говорив, що гравець не продається, а його вартість – 15 млн євро.

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Як стало відомо Tribuna.com, «Динамо» заплатило 6 мільйонів євро за трансфер форварда. Супряга став найдорожчим новачком «Динамо» у літнє міжсезоння.

Також повідомлялося, що «Дніпро-1» отримає 50% від наступного перепродажу Супряги.

Владислав Супряга народився 15 лютого 2000 року в Одесі. Зріст - 182 см, вага - 75 кг.

У складі юніорської збірної України цього літа він зіграв на чемпіонаті Європи (U-19) та став бронзовим призером Євро. При цьому Супрягу включили до символічної збірної турніру.