Дикий випадок на матчі Ліги Європи: арбітру розбили голову кинутою пляшкою (відео)

Поєдинок в австрійському Граці був перерваний на 40 хвилин.

Матч Ліги Європи в Граці (Австрія) між місцевим клубом "Штурм" і кіпрським АЕКом був перерваний через жахливий інцидент.

У другому таймі за рахунку 2:0 на користь гостей гра була припинена через те, що боковому рефері Фредріку Клюверу зі Швеції розбили голову кинутою пляшкою з трибун.

Головний суддя відправив команди до роздягалень, пауза тривала близько 40 хвилин, однак після наради з делегатом УЄФА матч був все ж продовжений.

Асистент рефері був доставлений в лікарню з важкою травмою.

Відзначається, що після гри фанат, який кинув пляшку в лайнсмена, спробував сховатися, але співробітники місцевої поліції швидко вирахували його по відеозаписах і затримали.

Матч завершився перемогою АЕКа з рахунком 2:0. Другу зустріч команди проведуть 16 серпня на Кіпрі.