Зоря і Маріуполь не є фаворитами в матчах Ліги Європи проти Браги і Бордо

"Маріуполь" приймає "Бордо", а "Зоря" зіграє вдома з "Брагою".

Сьогодні відбудуться два поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи за участю українських команд - "Зорі" і "Маріуполя".

Букмекери віддають перевагу в цих іграх суперникам українських клубів.

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У поєдинку "Маріуполь" - "Бордо" безперечним фаворитом є французький колектив. За даними сайту Betexplorer, коефіцієнт на перемогу "Бордо" становить 1,57, на перемогу "Маріуполя" - 5,87. Нічийний результат має котирування 3,70 до 1.

Фаворитом матчу "Зоря" - "Брага" вважаються гості. На перемогу "Браги" коефіцієнт 2,01, на успіх луганчан - 3,85, а на нічию - 3,13.

Нагадаємо, поєдинок "Маріуполь" - "Бордо" відбудеться в Одесі. Початок - о 20.00. Матч "Зоря" - "Брага" відбудеться в Запоріжжі. Початок зустрічі - о 21.30.