Реал здійснив мегатрансфер, купивши у Челсі Куртуа - шанси українця Луніна потрапити в основу впали
11:17, 09 серпня 2018Футбол
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Бельгійський воротар Тібо Куртуа офіційно перейшов з «Челсі» в мадридський «Реал».
Тібо Куртуа / REUTERS
Бельгійський воротар Тібо Куртуа офіційно перейшов з «Челсі» в мадридський «Реал», повідомляє офіційний сайт «Королівського клубу».
Голкіперу залишилося лише пройти медогляд і підписати контракт.
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Сума трансферу не повідомляється. За даними ЗМІ, «Челсі» отримає за бельгійця близько 40 мільйонів євро, оскільки його контракт з лондонцями закінчується через рік.
Раніше «Челсі» підписав воротаря «Атлетіка» Кепу Аррісабалагу за рекордні 80 мільйонів.
Також в «Челсі» відправиться півзахисник "Реала" Матео Ковачич. Очікується, що гравець підпише орендну угоду без права викупу.
Нагадаємо, влітку "Реал" придбав у луганської "Зорі" українського голкіпера Андрія Луніна, чиї шанси на потрапляння в "основу" після трансферу Куртуа помітно впали.
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