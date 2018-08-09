Реал здійснив мегатрансфер, купивши у Челсі Куртуа - шанси українця Луніна потрапити в основу впали

Бельгійський воротар Тібо Куртуа офіційно перейшов з «Челсі» в мадридський «Реал».

Бельгійський воротар Тібо Куртуа офіційно перейшов з «Челсі» в мадридський «Реал», повідомляє офіційний сайт «Королівського клубу».

Голкіперу залишилося лише пройти медогляд і підписати контракт.

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Сума трансферу не повідомляється. За даними ЗМІ, «Челсі» отримає за бельгійця близько 40 мільйонів євро, оскільки його контракт з лондонцями закінчується через рік.

Раніше «Челсі» підписав воротаря «Атлетіка» Кепу Аррісабалагу за рекордні 80 мільйонів.

Також в «Челсі» відправиться півзахисник "Реала" Матео Ковачич. Очікується, що гравець підпише орендну угоду без права викупу.

Нагадаємо, влітку "Реал" придбав у луганської "Зорі" українського голкіпера Андрія Луніна, чиї шанси на потрапляння в "основу" після трансферу Куртуа помітно впали.