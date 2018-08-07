Голкіпера Динамо в матчі зі Славією вжалила оса

Незвичайний інцидент стався з Денисом Бойко під час поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів.

Голкіпера "Динамо" Дениса Бойка на початку матчу 3-го раунду кваліфікації з празькою "Славією (1:1) вжалила оса.

Про це повідомив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич, інформує офіційний сайт киян.

На початку поєдинку динамівський голкіпер впав на газон, а тренерський штаб був готовий до того, щоб зробити заміну. Однак Бойко все ж продовжив гру.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" зіграло внічию зі "Славією" у першому матчі - 1:1, пропустивши гол з пенальті на 90+5-ій хвилині.

Матч-відповідь проти чехів "Динамо" проведе наступного вівторка, 14 серпня, в Києві.