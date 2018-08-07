Російський мільярдер Усманов вирішив продати свою частку в лондонському Арсеналі

Покупцем став американський магнат Стен Кронке, якому вже належали 67% акцій клубу.

Російський мільярдер Алішер Усманов вирішив продати свою частку в лондонському футбольному клубі "Арсенал". Покупцем має стати американський бізнесмен Стен Кронке, якому вже належить 67% акцій клубу.

Оголошення про викуп акцій було зроблено вранці у вівторок, 7 серпня, на Лондонській біржі. Як повідомляє Російська служба ВВС, з урахуванням частки Усманова угода дозволить Кронке через його компанію KSE UK Inc стати одноосібним власником клубу.

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У повідомленні KSE говориться, що вона має намір зробити пропозицію про покупку всіх акцій "Арсеналу", які знаходяться в обігу. Клуб оцінюється в 1,83 млрд фунтів стерлінгів (майже $2,4 млрд).

Усманов володіє трохи більше 30% клубу через компанію Red and White Securities - це близько 18,6 тисячі акцій. За кожну з них бізнесмен отримає 29,4 тисячі фунтів - тобто, загалом він отримає приблизно 550 млн фунтів.

"Ми цінуємо відданість пана Усманова футбольного клубу "Арсенал"", - йдеться в заяві KSE. Компанія висловила надію, що "Арсенал" зможе претендувати на перемоги в англійській прем'єр-лізі, Лізі чемпіонів, а також в інших турнірах, в яких беруть участь команди клубу.

Як повідомляв УНІАН, французький наставник Арсен Венгер залишив "Арсенал" після 22 років роботи в клубі. На його місце прийшов іспанець Унаї Емері.