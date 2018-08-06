Зоря і Маріуполь дізналися можливих суперників у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Але для початку луганчанам належить пройти португальську "Брагу", а маріупольцям - французький "Бордо".

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Своїх можливих суперників дізналися «Зоря» і «Маріуполь».

Нагадаємо, за потрапляння до цієї стадії українські клуби будуть боротися з португальською "Брагою" і французьким "Бордо" відповідно. Матчі третього раунду кваліфікації відбудуться 9-го та 16 серпня.

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У раунді плей-офф, куди "Зоря" потрапить у разі успіху в майбутніх іграх з "Брагою", потенційними суперниками лугачан є німецький РБ "Лейпциг" і румунська "Універсітатя".

Переможець протистояння "Маріуполь" - "Бордо" зіграє з польською "Ягеллонією" або бельгійським "Гентом". Цікаво, що у складі "Гента" виступають українці Роман Яремчук та Ігор Пластун.

Ліга Європи

Кваліфікація. Раунд плей-офф

Ягеллонія (Польща)/Гент (Бельгія) - Маріуполь (Україна)/Бордо (Франція)

Зоря (Україна)/Брага (Португалія) - Лейпциг (Німеччина)/Універсітатя (Румунія)

Матчі раунду плей-офф Ліги Європи відбудуться 23-го і 30 серпня.