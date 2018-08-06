Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти з Аяксом

УЄФА знову розвів представників України і Росії в жеребкуванні єврокубків.

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Переможець пари 3-го раунду кваліфікації "Славія (Чехія) - "Динамо" (Київ, Україна) зіграє в плей-офф з переможцем пари "Стандард" (Бельгія) - "Аякс" (Голландія), повідомляє сайт УЄФА.

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Якщо кияни пройдуть празьку «Славію», у вирішальному раунді вони зіграють перший матч на виїзді (або проти «Стандарда» в Льєжі, або в Амстердамі проти «Аякса»).

Перші зустрічі відбудуться 21/22 серпня, матчі-відповіді — 28/29 серпня. Переможці вийдуть у груповий етап Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться 30 серпня в Монако.

Зазначимо, що згідно з рішенням Виконкому УЄФА, команди з України та Росії розводяться по різних парах, тому віце-чемпіон України не мав можливості зустрітися в плей-офф з кимось із пари ПАОК (Греція) - "Спартак" (Росія).