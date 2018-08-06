Динамо вперше за 20 років виграло у Шахтаря три матчі поспіль

Олександру Хацкевичу вдалося те, що не вдавалося багатьом його попередникам.

У 2018 році "Динамо" під керівництвом Олександра Хацкевича виграло три матчі поспіль у "Шахтаря".

Такої серії кияни не досягали в іграх з принциповим конкурентом більше 20 років - з середини 1990-х, повідомляє "Команда №1".

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Рекордна серія перемог "Динамо" над "Шахтарем" - сім ігор (з листопада 1994 року по вересень 1997-го). Причому всякий раз кияни забивали супернику не менше трьох м'ячів. Тренували динамівців у ході рекордної серії по черзі Йожеф Сабо (1994), Володимир Онищенко (1995), знову Сабо (1995-1996) і Валерій Лобановський (1997).

За 20 з хвостиком років після того "Динамо" не вдавалося виграти у "Шахтаря" більше двох матчів поспіль.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 3 серпня, "Динамо" обіграло "Шахтар" в Києві на НСК "Олімпійський" - 1:0. Це третій поспіль успіх "біло-синіх" в українському "Класіко".