Ман Сіті завоював Суперкубок Англії, легко обігравши Челсі з новим тренером

Команда Хосепа Гвардіоли без проблем розібралася з лондонським "Челсі", який вперше вийшов під керівництвом Мауріціо Саррі.

У Лондоні на стадіоні "Уемблі" відбувся матч за Суперкубок Англії, в якому переможець чемпіонату Англії - "Манчестер Сіті" - зустрічався з володарем Кубка - "Челсі".

У поєдинку, який фактично знаменує початок нового футбольного сезону в Англії, перемогу здобув клуб з Манчестера - 2:0.

Обидва голи у складі "городян" провів аргентинський нападник Серхіо Агуерро. Він забив по голу в кожному з таймів.

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До перерви, на 13-й хвилині, Агуерро відзначився ударом з лінії штрафного. А на 57-й хвилині швидка контратака "Ман Сіті" призвела до другого взяття воріт - Бернарду Сілва віддав передачу на Агуерро, і той не схибив, пробивши з 12 метрів.

Зазначимо, що це був перший офіційний матч "Челсі" під керівництвом італійця Мауріціо Саррі, який змінив на посту наставника "Синіх" свого співвітчизника Антоніо Конте.

"Манчестер Сіті" виграв Суперкубок Англії вп'яте в історії і вперше з 2012 року.

Український гравець "Ман Сіті" Олександр Зінченко в заявку на матч не потрапив.