Київське Динамо знову обіграло Шахтар - тепер в УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:0.

На київському НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало донецький "Шахтар".

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни з самого початку гри мали перевагу і намагалися "розгойдати" обороноу суперника весь перший тайм. Тим не менш, на перерву команди пішли за рівного рахунку.

А у другому таймі малюнок гри не змінився. І на 64-й хвилині Беньямін Вербич втілив перевагу своєї команди в цілком логічний гол. Віктор Циганков зі штрафного з лівого флангу навісив на дальню штангу і Вербич головою пробив у ближній кут - П'ятов припустився помилки, під собою пропустивши м'яч.

Після пропущеного гола донеччани дещо активізувалися, але вравнять рахунок так і не змогли.

Таким чином, "Динамо" виграло матч лідерів УПЛ і одноосібно очолило турнірну таблицю змагань.