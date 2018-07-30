Наставник Шахтаря Фонсека заробляє у 5,5 разів більше Хацкевича

Опубліковано рейтинг зарплат тренерів українських клубів.

Португалець Паулу Фонсека отримує найвищу зарплату серед наставників клубів української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport Arena, яке опублікувало рейтинг зарплат тренерів УПЛ.

У рейтингу вказані зарплати тренерів. Проте, як уточнює видання, можливо, є якісь додаткові умови - бонуси за виконання турнірних завдань або інші пункти, які можуть збільшити наведені суми.

Як випливає з рейтингу, найвища зарплата у Фонсеки, який отримує 330 тисяч доларів в місяць. На другому місці - наставник "Динамо" Олександр Хацкевич (60 тисяч). На третьому - тренер "Зорі" Юрій Вернидуб (20 тисяч).

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Менше за інших отримує тренер "Чорноморця" болгарин Ангел Червенков.

Зарплати тренерів УПЛ:

Паулу Фонсека («Шахтар») – 330 тисяч доларів

Олександр Хацкевич («Динамо») – 60 тисяч

Юрій Вернидуб («Зоря») – 20 тисяч

Василь Сачко («Ворскла») – 15 тисяч

Фабріціо Раванеллі («Арсенал-Київ») – 10 тисяч

Олександр Бабич («Маріуполь»), Володимир Шаран («Олександрія») – 7,5 тисяч

Роман Санжар («Олімпік») – 5 тисяч

Жилмар («Львів»), Олександр Рябоконь («Десна»), Олег Бойчишин («Карпати») – 4 тисячі

Ангел Червенков («Чорноморець») – 3 тисячі.

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