Наставник Шахтаря Фонсека заробляє у 5,5 разів більше Хацкевича
Португалець Паулу Фонсека отримує найвищу зарплату серед наставників клубів української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє Sport Arena, яке опублікувало рейтинг зарплат тренерів УПЛ.
У рейтингу вказані зарплати тренерів. Проте, як уточнює видання, можливо, є якісь додаткові умови - бонуси за виконання турнірних завдань або інші пункти, які можуть збільшити наведені суми.
Як випливає з рейтингу, найвища зарплата у Фонсеки, який отримує 330 тисяч доларів в місяць. На другому місці - наставник "Динамо" Олександр Хацкевич (60 тисяч). На третьому - тренер "Зорі" Юрій Вернидуб (20 тисяч).
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Менше за інших отримує тренер "Чорноморця" болгарин Ангел Червенков.
Зарплати тренерів УПЛ:
Паулу Фонсека («Шахтар») – 330 тисяч доларів
Олександр Хацкевич («Динамо») – 60 тисяч
Юрій Вернидуб («Зоря») – 20 тисяч
Василь Сачко («Ворскла») – 15 тисяч
Фабріціо Раванеллі («Арсенал-Київ») – 10 тисяч
Олександр Бабич («Маріуполь»), Володимир Шаран («Олександрія») – 7,5 тисяч
Роман Санжар («Олімпік») – 5 тисяч
Жилмар («Львів»), Олександр Рябоконь («Десна»), Олег Бойчишин («Карпати») – 4 тисячі
Ангел Червенков («Чорноморець») – 3 тисячі.
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