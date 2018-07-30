Динамо закликає підтримати команду у матчах проти Шахтаря та Славії

Розпочався продаж квитків на першу домашню гру динамівців у єврокубках в новому сезоні.

Розпочався продаж квитків на матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА «Динамо» (Київ) - «Славія» (Прага, Чехія).

Гра відбудеться на НСК «Олімпійський» у вівторок, 14 серпня. Початок – о 19:30.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо", на гру доступні квитки від 50 до 500 гривень.

Для власників абонементів на домашні матчі «Динамо» в сезоні 2018/19 діє знижка на квиток - 15%. Продаж квитків проводиться в касах на Троїцькій площі, біля станції метро «Олімпійська», а також у касах стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського.

У день матчу з 10:00 до завершення першого тайму працюватиме каса на Спортивній площі (вхід на стадіон із боку «бессарабських воріт»). Також квитки на матч можна придбати онлайн.

Нагадаємо, перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів динамівці проведуть на виїзді у Чехії, 7 серпня. Гра-відповідь - у Києві 14 серпня.

Крім того, триває продаж квитків на матч 3-го туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар". Гра відбудеться на столичному "Олімпійському" у п’ятницю, 3 серпня. Початок – о 19:00.