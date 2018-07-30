Бразильський захисник Шахтаря перейшов у португальський клуб

Додо на правах оренди буде виступати за "Віторію Гімараєш".

Португальський клуб "Віторія Гімараєш" орендував гравця "Шахтаря" Додо на наступний сезон без права викупу. Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу. Читайте такожБразильці Шахтаря без напруги обіграли київський "Арсенал" в УПЛ 19-річний захисник Додо перейшов у "Шахтар" з бразильської "Корітіби" минулої зими за 2 мільйони євро, але з тих пір провів за донеччан лише 3 матчі. Його контракт з гірниками розрахований до літа 2022 року. «Віторія Гімараєш» в минулому сезоні фінішувала 9-ю у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

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