Бразильський захисник Шахтаря перейшов у португальський клуб
11:10, 30 липня 2018Футбол
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Додо на правах оренди буде виступати за "Віторію Гімараєш".
Додо / vitoriasc.pt
Португальський клуб "Віторія Гімараєш" орендував гравця "Шахтаря" Додо на наступний сезон без права викупу.
Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.
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19-річний захисник Додо перейшов у "Шахтар" з бразильської "Корітіби" минулої зими за 2 мільйони євро, але з тих пір провів за донеччан лише 3 матчі. Його контракт з гірниками розрахований до літа 2022 року.
«Віторія Гімараєш» в минулому сезоні фінішувала 9-ю у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.
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