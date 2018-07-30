Бразильський захисник Шахтаря перейшов у португальський клуб

11:10, 30 липня 2018
Футбол
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Додо / vitoriasc.pt

Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

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19-річний захисник Додо перейшов у "Шахтар" з бразильської "Корітіби" минулої зими за 2 мільйони євро, але з тих пір провів за донеччан лише 3 матчі. Його контракт з гірниками розрахований до літа 2022 року.

«Віторія Гімараєш» в минулому сезоні фінішувала 9-ю у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

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Теги: #ФК Шахтар