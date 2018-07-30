Ярмоленко вибрав несподіваний ігровий номер у Вест Хемі

Українець визначився з номером на футболці в новій команді.

Півзахисник «Вест Хема» українець Андрій Ярмоленко визначився з ігровим номером, під яким буде виступати за нову команду.

На відміну від виступів за київське "Динамо" і дортмундську "Боруссію", в Лондоні Ярмоленко буде грати під 20-м номером, повідомляє «Команда №1».

Зазначимо, що в «Боруссії» Ярмоленко виступав під номером 9, у «Динамо» – під номером 10, а за збірну України Андрій грає з номером 7.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" з "Боруссії" цього літа. Вартість трансферу склала 23 мільйони євро.