Ярмоленко вибрав несподіваний ігровий номер у Вест Хемі

10:48, 30 липня 2018
Футбол
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Ярмоленко в новій формі / whufc.com

На відміну від виступів за київське "Динамо" і дортмундську "Боруссію", в Лондоні Ярмоленко буде грати під 20-м номером, повідомляє «Команда №1».

Зазначимо, що в «Боруссії» Ярмоленко виступав під номером 9, у «Динамо» – під номером 10, а за збірну України Андрій грає з номером 7.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" з "Боруссії" цього літа. Вартість трансферу склала 23 мільйони євро.

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Теги: #Андрій Ярмоленко#Вест Хем