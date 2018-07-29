Десна розгромила Маріуполь у матчі УПЛ

21:41, 29 липня 2018
Футбол
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facebook.com/desnafc

Новачок Прем'єр-ліги не залишив шансів п'ятій команді минулої першості - перемога гостей з рахунком 4:1.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, нападник "Десни" Хльобас вже в першому таймі оформив дубль, відзначившись на 3-й і 22-й хвилинах.

Після перерви ще два голи у ворота "Маріуполя" забив Філіппов. Господарі відповіли лише одним забитим м'ячем - відзначився Вакула.

"Десна" перемогла і набрала свої перші очки в чемпіонаті. "Маріуполь" стартував у новому сезоні з двох поразок.

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Теги: #УПЛ-2018/19