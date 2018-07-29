Карпати обіграли Чорноморець у 2-му турі УПЛ

18:58, 29 липня 2018
Футбол
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"Карпаты" обыграли "Черноморец" / facebook.com/fckarpaty

Поєдинок завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань. 

Перевага львів'ян на старті зустрічі закономірно вилилася у взяття воріт на 16-й хвилині зустрічі. Мякушко підібрав м'яч на правому фланзі і віддав на Шведа, якого ніхто не тримав у штрафному майданчику. Той пробив у дальній кут - 1:0.

У подальшому гольові моменти були в обох суперників. Одесити на останніх хвилинах втратили дві 100-відсоткові можливості, але врятувати бодай одне очко не змогли. 

"Карпати" після поразки у стартовому турі набрали перші очки в чемпіонаті. "Чорноморець", навпаки, після перемоги в 1-му турі над "Олімпіком" зазнав першої невдачі.

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Теги: #УПЛ-2018/19