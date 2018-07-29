Карпати обіграли Чорноморець у 2-му турі УПЛ

Гол Мар'яна Шведа приніс "зелено-білим" першу перемогу у сезоні.

У Львові на стадіоні "Україна" відбувся матч 2-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" здобули перемогу над одеським "Чорноморцем".

Поєдинок завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перевага львів'ян на старті зустрічі закономірно вилилася у взяття воріт на 16-й хвилині зустрічі. Мякушко підібрав м'яч на правому фланзі і віддав на Шведа, якого ніхто не тримав у штрафному майданчику. Той пробив у дальній кут - 1:0.

У подальшому гольові моменти були в обох суперників. Одесити на останніх хвилинах втратили дві 100-відсоткові можливості, але врятувати бодай одне очко не змогли.

"Карпати" після поразки у стартовому турі набрали перші очки в чемпіонаті. "Чорноморець", навпаки, після перемоги в 1-му турі над "Олімпіком" зазнав першої невдачі.