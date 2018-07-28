Півзахисник "Динамо" зламав ніс і не зіграє проти ФК "Львів"

У зіткненні з захисником "Ворскли" хавбек "Динамо" Микола Шапаренко пошкодив ніс.

У матчі проти ФК "Львів" тренери київського "Динамо" знову не зможуть розраховувати на всіх основних футболістів команди.

Відбув дискваліфікацію захисник Микита Бурда, повернувся в загальну групу півзахисник Денис Гармаш, але його місце в лазареті зайняв інший хавбек — Микола Шапаренко, повідомляє Команда 1.

У матчі з полтавською "Ворсклою" у зіткненні з захисником полтавців він зламав ніс. У Львові кандидат у збірну України точно не зіграє, а потім, можливо, буде працювати в спеціальній масці.

Як повідомляв УНІАН, гра "Львів" — "Динамо" розпочнеться сьогодні, в суботу, о 19.30.

Вчора відбулася зустріч молодіжних команд, і динамівці здобули в ній вольову перемогу з рахунком 2:1. Голи у киян забили Ахмед Алібеков і Владислав Калитвинцев. У цьому матчі 60 хвилин відіграв бразильський захисник Сидклей, який відразу після його закінчення приєднався до першої команди і може дебютувати за неї вже сьогодні.