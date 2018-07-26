Легендарний тренер МЮ Фергюсон вперше звернувся до вболівальників після інсульту (відео)

Сер Алекс подякував лікарям і побажав удачі "Манчестер Юнайтед".

Легендарний тренер, екс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон записав відеозвернення, яке було опубліковано в офіційному твіттері "МЮ".

«У першу чергу хочу подякувати лікарям, завдяки яким я сиджу тут і кажу всі ці слова. Спасибі вам від мене і моєї сім'ї. Також повідомлення зі всього світу з найкращими побажаннями дуже допомогли мені. Спасибі вам за підтримку. У новому сезоні я повернуся і буду спостерігати за матчами команди. Поки ж хочу побажати удачі Жозе (Моуріньо) і гравцям», - сказав Алекс Фергюсон.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way he only knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e — Manchester United (@ManUtd) July 26, 2018

Сер Алекс був терміново госпіталізований 5 травня з крововиливом у мозок. Протягом трьох днів він перебував у комі, а остаточно з лікарні його виписали тільки на початку червня.

76-річний тренер – жива легенда "МЮ". Він очолював команду в 1986-2013 роках і за цей час 13 разів виграв чемпіонат Англії і двічі – Лігу чемпіонів.