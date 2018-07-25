Екс-гравець "Шахтаря" Бєлік: Бурда і Ісмаїлі повинні були отримати по жовтій картці

В кінці матчу за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо сталася бійка, в результаті якої арбітр зустрічі вилучив Ісмаїлі (пряма червона) і Микиту Бурду (повторне попередження).

Екс-гравець Шахтаря і збірної України Олексій Бєлік оцінив епізод з бійкою в кінці Суперкубка України між Шахтарем і Динамо.

За словами Бєліка, обидва гравця заслуговували по попередженню, заявив він в коментарі Football.ua.

В кінці матчу за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо сталася бійка, в результаті якої арбітр зустрічі вилучив Ісмаїлі (пряма червона) і Микиту Бурду (повторне попередження).

Свою оцінку цього епізоду в коментарі Football.ua дав колишній гравець Шахтаря і збірної України Олексій Бєлік.

"Двоє гравців штовхнули Тотовицького, але арбітр чомусь не дав другу жовту Кадару. Тотовицький точно не симулював — його команда програє 0:1 і потрібно відіграватися. Навряд чи гравець буде лежати в такій ситуації. Гравці Динамо це розцінили як ніби він випрошував пенальті", — сказав Бєлік.

"У випадку з Ісмаїлі і Бурдою гравці повинні були отримати по жовтій картці. Тут ясно, що покарання повинно бути однакове, в рівній мірі. Хтось почав, а хтось відповів. Якби один з них стримався, тоді можна було б говорити про те, що покарання можуть бути різного порядку".

Раніше юрист Шахтаря Юрій Харитончук висловив думку, що ніяких підстав для збільшення дискваліфікації Ісмаїлі немає.