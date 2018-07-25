"Ліверпуль" не буде укладати контракт з Відою

13:53, 25 липня 2018
Футбол
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Екс-гравець київського "Динамо" Домагой Віда став одним з героїв збірної Хорватії на ЧС-2018 / REUTERS

Більш того, в плани головного тренера команди Юргена Клоппа взагалі не входить підписання гравця в центр оборони цього літа, повідомляє SportArena з посиланням на Liverpool Echo.

Раніше повідомлялося, що представники клубу вирушають до Туреччини для завершення переговорів щодо трансфера хорвата, однак у таборі мерсисайдців тільки здивувалися цією спекуляцією.

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За інформацією ЗМІ, "Бешикташ" вимагає за хорвата 30 мільйонів євро, а в його послугах також зацікавлені іспанські "Атлетіко", "Севілья", а також англійські "Евертон" і "Лестер".

Причиною підвищеної уваги до гравця став його виступ зі збірною Хорватії на чемпіонаті світу-2018, де команда у фіналі поступилася Франції (2:4).

Домагой Віда п'ять років провів у складі київського "Динамо" (161 матч, 13 голів), після чого в січні 2018 року перебрався в "Бешикташ" на правах вільного агента.

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Теги: #трансфери#Домагой Віда#літнє міжсезоння