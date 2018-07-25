"Шахтар" і "Динамо" проведуть перші матчі у новому сезоні чемпіонату України
10:51, 25 липня 2018Футбол
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Гірники зіграють у Чернігові з "Десною", а кияни - вдома, проти "Ворскли".
upl.ua
Сьогодні відбудуться останні два матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, де старт у новому сезоні візьмуть багаторічні лідери вітчизняної першості - донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Обидва поєдинки розпочнуться о 19.00, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
"Шахтарю" у Чернігові буде протистояти новачок елітного дивізіону місцева "Десна". Матч пройде на стадіоні ім. Юрія Гагаріна.
У свою чергу, кияни на НСК "Олімпійський" прийматимуть полтавську "Ворсклу".
Новий сезон УПЛ, стартував у неділю, 22 липня. Перемоги в перших матчах вже здобули "Зоря" (Луганськ), "Олександрія", ФК "Львів" та "Чорноморець" (Одеса).
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