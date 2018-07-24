Гравці "Шахтаря" представили нову ігрову форму в оригінальному відеоролику

У ролику також знялися олімпійський чемпіон з гімнастики Олег Верняєв та підкорювач Евересту Тетяна Яловчак.

Гравці футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) презентували нову виїзну форму команди за допомогою оригінального відеоролика.

Воротар "гірників" Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко облили шампанським іменитих вболівальників клубу, повідомляється на You-Tube каналі ФК "Шахтар".

В ролі гостей виступили олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, перша українка, яка побувала на найвищих вершинах всіх континентів, підкорювач Евересту Тетяна Яловчак і телеведучий і актор Андрій Бідняків.

Як повідомляв УНІАН, у новій формі "Шахтар" вийде на поле вже у грі 1-го туру УПЛ 2018/19 проти чернігівської "Десни". Матч відбудеться завтра, 25 липня, в Чернігові. Початок гри о 19.00.