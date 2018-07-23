Два українські клуби дізналися суперників по кваліфікації Ліги Європи

Матчі 3-го кваліфікаційного етапу змагань відбудуться 9 та 16 серпня.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунжа другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи.

За результатами цього жеребкування визначилися потенційні суперники українських "Зорі" Луганськ та "Маріуполя", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Зоря" на цій стадії змагань зіграє з португальською "Брагою". Перший матч пройде на полі української команди, матч-відповідь - в Португалії.

У свою чергу, переможець пари 2-го кваліфікаційного раунду "Маріуполь" - "Юргорден" (Швеція) у третьому раунді зійдеться з переможцем дуелі "Вентспілс" (Латвія) - "Бордо" (Франція). Перший матч відбудеться на полі переможця українсько-шведського протистояння.

Матчі 3-го раунду кваліфікації відбудуться 9 і 16 серпня.

Перед цим, «Маріуполь» проведе матчі з «Юргорденом» 26 липня вдома й 2 серпня на виїзді.