Бразилець Неймар: незважаючи на чутки, залишаюся в ПСЖ

26-річний форвард підтвердив, що не збирається залишати клуб.

Нападник «Парі Сен-Жермен» бразилець Неймар заявив, що не збирається залишати французький клуб цього літа.

Раніше з'явилися чутки, що 26-річний бразилець поповнить склад мадридського «Реала».

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«Я залишаюся в «ПСЖ». Я перейшов у клуб заради нового виклику і досягнення результатів. Сподіваюся, ми проведемо успішний сезон. Преса любить провокувати чутки, але всім відомо, як багато для мене значить «ПСЖ», - наводить слова Неймара FOX Sports.

Нагадаємо, Неймар перейшов у «ПСЖ» з «Барселони» влітку 2017 року за € 222 млн. В минулому сезоні бразилець провів за клуб 30 матчів і відзначився 29 забитими м'ячами.

Як повідомляв УНІАН, бразильський голкіпер Аліссон Беккер перейшов з "Роми" в "Ліверпуль", ставши найдорожчим воротарем світу.