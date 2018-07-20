Найдорожчий воротар в історії: Ліверпуль заплатить Ромі за Аліссона Бекера 62 мільйони

ФК "Рома", де Бекер виступав з 2016 року, підтвердила перехід голкіпера і побажала удачі в його "новій пригоді".

Воротар збірної Бразилії Аліссон Бекер перейшов з італійської "Роми" в англійський "Ліверпуль".

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

Читайте такожУ Турині пройшла презентація Роналду як гравця Ювентуса

"Сподіваюся, я зможу зіграти свою роль в історії "Ліверпуля", зможу вигравати трофеї і стану частиною проекту, який будується тут кілька останніх років", - наводить "Ліверпуль" слова Аліссона.

Тривалість контракту "Ліверпуль" не уточнив зазначивши лише його довготривалість. Проте, за даними ЗМІ, мова йде про шестирічну угоду.

Римський клуб отримає від "Ліверпуля" 62,5 мільйона євро, зазначає Eurosport. У контракті Аліссона прописані бонуси, що залежать від виступу команди та самого гравця, які додадуть до вартості бразильця ще 10 мільйонів. Таким чином, трансфер Бекера може зрости до 72,5 млн євро.

ФК "Рома", де Бекер виступав з 2016 року, перехід футболіста підтвердила і побажала удачі в його "новій пригоді".

Thank you @Alissonbecker and good luck with your new adventure 🧤 pic.twitter.com/i1ic1tLPyQ — AS Roma English (@ASRomaEN) July 19, 2018

Аліссон Бекер перейшов у "Рому" за 8 млн євро в липні 2016 року і став основним воротарем у сезоні-2017/18.

Раніше найдорожчим вважали трансфер голкіпера Джанлуїджі Буффона з "Парми" в "Ювентус" у 2001 році, який оцінили в 52 мільйони євро.