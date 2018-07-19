Шахтар - Динамо, матч за Суперкубок України: прогнози букмекерів

Букмекери назвали фаворита матчу за Суперкубок України-2018.

У суботу, 21 липня, матчем в Одесі між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" в Україні стартує футбольний сезон-2018/2019.

Ці команди, за рідкісним винятком, є постійними учасниками поєдинку за Суперкубок України - він же третій за значимістю національний трофей.

"Гірники" і динамівці чудово обізнані про можливості один одного: тільки в 2018 році вони зустрічалися між собою вже тричі, при цьому робили це в різних містах - у Харкові в рамках УПЛ (господарем був "Шахтар"), у Дніпрі у фіналі Кубка України і в Києві - знову в УПЛ, на цей раз на полі "Динамо".

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Четверта зустріч "Шахтар" - "Динамо" за рік відбудеться в четвертому місті - в Одесі. Цікаво, що з трьох матчів, проведених у 2018-му, динамівці виграли два, а "Шахтар" - тільки один. Проте гірники цей недолік легко компенсують здобутими трофеями - команда Паулу Фонсеки вже два роки поспіль в Україні робить "золотий дубль" (чемпіонство + Кубок).

За прогнозами букмекерів, перевагу перед черговим побаченням мають "помаранчево-чорні": "Шахтар" вважається фаворитом Суперкубка.

Як повідомляє сайт Betexplorer, що збирає дані з двох десятків найбільших контор світу, середній коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" в основний час - 2,09. Успіх в основний час динамівців оцінюється котируванням 3,07. Нічия в основні 90 хвилин має коефіцієнт 3,38. До речі, в цьому випадку додатковий час призначено не буде, а команди відразу проведуть випробування 11-метровими ударами.

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Як повідомляв УНІАН, квитки на матч "Шахтар" - "Динамо" в Одесі надійшли у продаж і коштують від 60 до 1700 гривень.

Поєдинок за Суперкубок України-2018 відбудеться в Одесі, на стадіоні "Чорноморець", 21 липня. Початок - о 21.00.

Тим, кому не вдасться побачити поєдинок наживо, нагадаємо, що пряма трансляція матчу запланована на телеканалі "Футбол 1" починаючи з 20.50.