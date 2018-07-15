Французи обіграли хорватів і стали дворазовими чемпіонами світу

Фінальний матч завершився з рахунком 4:2.

Збірна Франції виграла чемпіонат світу-2018 з футболу. У фінальному поєдинку, який проходив у Москві, французи обіграли сенсаційного фіналіста мундіалю - збірну Хорватії.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Хорватська збірна, незважаючи на статус аутсайдера у фіналі чемпіонату світу, активно почала матч. Однак чи не перша серйозна атака французів принесла успіх "Триколірним". При цьому "Картаті" самі допомогли Франції відкрити рахунок: на 18-й хвилині Грізманн подав зі штрафного, а Манджукіч зрізав м'яч у власні ворота. Як виявилося, це дебютний автогол в історії фіналів мундіалів.

Втім,це був лише початок. За 10 хвилин хорватам вдалося відновити рівновагу в рахунку: Перішич знову-таки після розіграшу "стандарту" увігнав м'яч у дальній кут.

Читайте такожОнлайн-трансляція, ЧС-2018, фінал: Франція - Хорватія

На 38-й хвилині стався суперечливий епізод: м'яч знайшов руку Перішича у штрафному майданчику хорватів, і арбітр після перегляду відеоповтору наважився призначити пенальті. Грізманн технічно знову вивів Францію вперед - 2:1.

На початку другого тайму більш свіжі французькі футболісти на всіх парах кинулися в атаку і нокаутували опонента двома голами: Погба зробив рахунок 3:1, а потім Мбаппе підтвердив статус майбутньої суперзірки, забивши красивим ударом метрів з 23-х.

Зазначимо, що збірна Хорватії, програючи 1:4, не опустила рук і все ж таки забила гол престижу - Манджукіч запресингував голкіпера французів Льоріса, який припустився грубої помилку.

4:2 - перемога Франції. Це один з найбільш результативних фіналів в історії чемпіонатів світу.

Французи стали дворазовими чемпіонами планети. Вперше Кубок світу команда виграла рівно 20 років тому, на домашньому турнірі. У фіналі ЧС-1998 французи на чолі з Зінедіном Зіданом розгромили в Парижі Бразилію - 3:0.

УНІАН вів онлайн-трансляцію фінального матчу.