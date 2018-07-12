Ярмоленко: я, звичайно, не другий Мессі

Українець заявив, що хоче зробити вболівальників "Вест Хема" максимально щасливими.

Українець Андрій Ярмоленко дав перше інтерв'ю в якості гравця англійського "Вест Хема". Він поділився очікуваннями від виступу в Прем'єр-лізі - одному з найсильніших національних чемпіонатів у світі.

«Я радий приєднатися до "Вест Хема". Це великий клуб з чудовими фанатами. Звичайно, я не другий Ліонель Мессі, але я можу пообіцяти вболівальникам, що буду віддавати всі сили на футбольному полі. Я віддам для перемоги всю свою енергію. Віддам все, щоб допомогти команді перемагати. І, якщо пощастить, вигравати трофеї", - зазначив українець в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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"На мій погляд, протягом перших шести місяців все у мене в "Боруссії" складалося добре. Але у другій половині сезону сталася травма, і мені не вдалося повністю реалізуватися. Англійська Прем'єр-ліга навіть не одна з кращих, а найкраща ліга в світі. У ній дуже важко виступати, тому мені буде цікаво перевірити себе в Англії.

Звичайно, будь-який футболіст мріє брати участь у великих матчах. У них є реальний шанс показати все, на що ти здатний. Я постараюся зробити наших вболівальників максимально щасливими", - додав півзахисник збірної України.

Як зазначає zbirna.com, дебютувати в новій команді Андрій Ярмоленко зможе вже 14 липня. В цей день підопічні Мануеля Пеллегріні в передмісті Лондона Хай-Уікомі зіграють контрольний матч проти "Уікомба".