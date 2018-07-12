Збірна Хорватії встановила неймовірний рекорд в історії ЧС

Бійцівські якості - на найвищому рівні!

Збірна Хорватії стала першою командою в історії чемпіонатів світу, яка зуміла пробитися у фінал, відігравши три матчі з додатковим часом.

На стадії плей-офф в 1/8 фіналу хорвати у серії пенальті обіграли Данію (основний і додатковий час - 1:1), а в 1/4-й таким же чином впоралися зі збірною Росії.

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Вчора хорвати здобули путівку у фінал, обігравши в півфіналі збірну Англії в додатковий час – 2:1 (основний час - 1:1). Вирішальний гол забив Маріо Манджукіч на 109-й хвилині.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2018 хорвати зіграють з французами.

Фінал чемпіонату світу відбудеться у неділю, 15 липня.