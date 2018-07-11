Ярмоленко: футбольне життя кинуло ще один виклик

15:04, 11 липня 2018
Футбол
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Андрій Ярмоленко провів у "Боруссії" (Дортмунд) один сезон / bvb.de

"Друзі, футбольне життя кинуло мені ще один виклик, який я вирішив прийняти. Мені було дуже приємно грати за Боруссію Дортмунд. Я дякую клубу, команді, фантастичним вболівальникам за їхню допомогу і підтримку у всьому, за їхню доброту і тепле ставлення до мене. Спасибі, Дортмунд! Я ніколи не забуду час, проведений тут!" - написав Андрій.

Як повідомляв УНІАН, футболіст підписав контракт з "Вест Хемом" терміном на 4 роки. Приблизна сума трансферу склала 22 млн євро.

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Теги: #Боруссія Дортмунд#Вест Хем