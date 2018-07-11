Ярмоленко: футбольне життя кинуло ще один виклик
Український футболіст Андрій Ярмоленко після оголошення про трансфер у "Вест Хем" звернувся до вболівальників через свій Instagram.
"Друзі, футбольне життя кинуло мені ще один виклик, який я вирішив прийняти. Мені було дуже приємно грати за Боруссію Дортмунд. Я дякую клубу, команді, фантастичним вболівальникам за їхню допомогу і підтримку у всьому, за їхню доброту і тепле ставлення до мене. Спасибі, Дортмунд! Я ніколи не забуду час, проведений тут!" - написав Андрій.
Friends, the life of the footballer threw me another challenge, which I decided to accept. I was very pleased to play for Borussia Dortmund. I express my gratitude to the club, the team, the fantastic fans for their help and support in everything, for their kindness and warmth in attitude to me. Thank you, Dortmund! I will never forget the time spent here!
Як повідомляв УНІАН, футболіст підписав контракт з "Вест Хемом" терміном на 4 роки. Приблизна сума трансферу склала 22 млн євро.