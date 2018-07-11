Працівники концерну FIAT оголосили страйк через трансфер Роналду в Ювентус
Працівники італійського автомобільного концерну FIAT влаштують страйк через купівлю "Ювентусом" Кріштіану Роналду.
Значну частину коштів на купівлю зіркового нападника виділила компанія Exor, яка є не тільки партнером "Ювентуса", але і власником автомобільних концернів FIAT і Ferrari. Це викликало гнів у профспілки робітників.
Про це повідомляє Football Italia.
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«Неприпустимо, щоб компанія витрачала величезні кошти на купівлю футболістів, в той час як робітники продовжують приносити фінансові жертви. Нам вже говорили, які зараз важкі часи, що наш добробут покращиться з виходом нових моделей автомобілів, але цього так і не сталося. І в той час як працівники та їхні сім'ї продовжують затягувати пояси, компанія витрачає величезні фінанси на одну людину», - йдеться в заяві профспілки.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду вчора офіційно перейшов з "Реала" в "Ювентус" за 112 мільйонів євро. Зарплата португальця в туринському клубі складе 30 мільйонів євро в рік.
Автоконцерн FIAT готовий укласти з Кріштіану Роналду спонсорський контракт, який майже повністю покриє зарплату португальця.