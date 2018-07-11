Працівники концерну FIAT оголосили страйк через трансфер Роналду в Ювентус

Працівники FIAT проти того, щоб колосальна зарплата гравця виплачувалася за рахунок автоконцерну.

Працівники італійського автомобільного концерну FIAT влаштують страйк через купівлю "Ювентусом" Кріштіану Роналду.

Значну частину коштів на купівлю зіркового нападника виділила компанія Exor, яка є не тільки партнером "Ювентуса", але і власником автомобільних концернів FIAT і Ferrari. Це викликало гнів у профспілки робітників.

Про це повідомляє Football Italia.

Читайте такожРоналду - у прощального листі Реалу: прошу всіх вболівальників зрозуміти мене

«Неприпустимо, щоб компанія витрачала величезні кошти на купівлю футболістів, в той час як робітники продовжують приносити фінансові жертви. Нам вже говорили, які зараз важкі часи, що наш добробут покращиться з виходом нових моделей автомобілів, але цього так і не сталося. І в той час як працівники та їхні сім'ї продовжують затягувати пояси, компанія витрачає величезні фінанси на одну людину», - йдеться в заяві профспілки.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вчора офіційно перейшов з "Реала" в "Ювентус" за 112 мільйонів євро. Зарплата португальця в туринському клубі складе 30 мільйонів євро в рік.

Автоконцерн FIAT готовий укласти з Кріштіану Роналду спонсорський контракт, який майже повністю покриє зарплату португальця.