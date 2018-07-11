Футбольний клуб Мілан змінив власника через борги

Колишній власник італійського клубу Лі Юнхун не виконав боргові зобов'язання.

Американська інвестиційна корпорація Elliott Management стала новим власником футбольного клубу «Мілан».

Колишній власник італійського клубу Лі Юнхун не виконав боргові зобов'язання перед хедж-фондом, повідомляє Football Italia.

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Китайський бізнесмен не зміг вчасно погасити перед Elliott Management заборгованість у розмірі 32 мільйонів євро. Загалом у квітні 2017 року американська компанія надала Юнхуну 303 млн.

Хедж-фонд планує вкласти в «Мілан» 50 млн євро, щоб стабілізувати фінансовий стан клубу.

Нагадаємо, раніше УЄФА відсторонив «Мілан» від участі в єврокубках через порушення фінансового фейр-плей.

Протягом 30 років, з 1986-го по 2017 рік, власником футбольного клубу «Мілан» був відомий італійський магнат Сільвіо Берлусконі.

У квітні 2017 року колишнє керівництво "Мілана" завершило операцію з продажу клубу. Берлусконі передав 99,93 відсотка акцій китайсько-американському консорціуму Rossoneri Sport Investment Lux, який очолює Юнхун.