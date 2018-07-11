Футбольний клуб Мілан змінив власника через борги

10:58, 11 липня 2018
Футбол
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У "Мілана" змінився власник / acmilan.com

Колишній власник італійського клубу Лі Юнхун не виконав боргові зобов'язання перед хедж-фондом, повідомляє Football Italia.

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Китайський бізнесмен не зміг вчасно погасити перед Elliott Management заборгованість у розмірі 32 мільйонів євро. Загалом у квітні 2017 року американська компанія надала Юнхуну 303 млн.

Хедж-фонд планує вкласти в «Мілан» 50 млн євро, щоб стабілізувати фінансовий стан клубу.

Нагадаємо, раніше УЄФА відсторонив «Мілан» від участі в єврокубках через порушення фінансового фейр-плей.

Протягом 30 років, з 1986-го по 2017 рік, власником футбольного клубу «Мілан» був відомий італійський магнат Сільвіо Берлусконі.

У квітні 2017 року колишнє керівництво "Мілана" завершило операцію з продажу клубу. Берлусконі передав 99,93 відсотка акцій китайсько-американському консорціуму Rossoneri Sport Investment Lux, який очолює Юнхун.

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Теги: #Мілан