Футбольний клуб Мілан змінив власника через борги
Американська інвестиційна корпорація Elliott Management стала новим власником футбольного клубу «Мілан».
Колишній власник італійського клубу Лі Юнхун не виконав боргові зобов'язання перед хедж-фондом, повідомляє Football Italia.
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Китайський бізнесмен не зміг вчасно погасити перед Elliott Management заборгованість у розмірі 32 мільйонів євро. Загалом у квітні 2017 року американська компанія надала Юнхуну 303 млн.
Хедж-фонд планує вкласти в «Мілан» 50 млн євро, щоб стабілізувати фінансовий стан клубу.
Нагадаємо, раніше УЄФА відсторонив «Мілан» від участі в єврокубках через порушення фінансового фейр-плей.
Протягом 30 років, з 1986-го по 2017 рік, власником футбольного клубу «Мілан» був відомий італійський магнат Сільвіо Берлусконі.
У квітні 2017 року колишнє керівництво "Мілана" завершило операцію з продажу клубу. Берлусконі передав 99,93 відсотка акцій китайсько-американському консорціуму Rossoneri Sport Investment Lux, який очолює Юнхун.