"Шахтар" підписав контракт з бразильцем Маркіньосом

20:26, 10 липня 2018
Футбол
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Маркиньос грає за збірну Бразилії U-20 / shakhtar.com

Вінгер починав кар'єру в клубі «Деспортиво Бразіл», а в 2015 році став гравцем «Сан-Паулу», повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

У січні 2018-го Маркіньос дебютував у Лізі Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу).

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Гравець народився 27 березня 1999 року в Катандуві (Бразилія).

Виступає за збірну Бразилії (U20).

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтар#літнє міжсезоння