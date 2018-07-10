"Шахтар" підписав контракт з бразильцем Маркіньосом
20:26, 10 липня 2018Футбол
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Вінгер починав кар'єру в клубі «Деспортиво Бразіл», а в 2015 році став гравцем «Сан-Паулу».
Маркиньос грає за збірну Бразилії U-20 / shakhtar.com
ФК «Шахтар» уклав 5-річну угоду з бразильським півзахисником Маркіньосом Сіпріано
Вінгер починав кар'єру в клубі «Деспортиво Бразіл», а в 2015 році став гравцем «Сан-Паулу», повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
У січні 2018-го Маркіньос дебютував у Лізі Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу).
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Гравець народився 27 березня 1999 року в Катандуві (Бразилія).
Виступає за збірну Бразилії (U20).
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