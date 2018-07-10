"Шахтар" підписав контракт з бразильцем Маркіньосом

Вінгер починав кар'єру в клубі «Деспортиво Бразіл», а в 2015 році став гравцем «Сан-Паулу».

ФК «Шахтар» уклав 5-річну угоду з бразильським півзахисником Маркіньосом Сіпріано Вінгер починав кар'єру в клубі «Деспортиво Бразіл», а в 2015 році став гравцем «Сан-Паулу», повідомляє офіційний сайт донецького клубу. У січні 2018-го Маркіньос дебютував у Лізі Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу). Читайте такожДо "Шахтаря" на австрійському зборі приєднається ще один бразилець Гравець народився 27 березня 1999 року в Катандуві (Бразилія). Виступає за збірну Бразилії (U20).

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