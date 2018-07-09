Шахтар розгромив голландський Вітесс у контрольній грі

Звична ротація складу не завадила "гірникам" впевнено перемогти.

Донецький «Шахтар» провів свій четвертий спаринг у літнє міжсезоння. Цього разу суперником "гірників" став голландський «Вітесс».

Донецька команда здобула перемогу з великим рахунком - 4:1, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Активний початок матчу супроводжувався зустрічними атаками, і вже в перші десять хвилин противники обмінялися ударами. Поступово «гірники» налагодили контроль м'яча, і з тих пір загроза виникала виключно біля воріт голландців, що в підсумку призвело до голу. На 31-й хвилині Богдан Бутко подав у район 11-метрової позначки, а Тарас Степаненко головою переправив м'яч у сітку – 1:0.

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Друга половина пройшла повністю під диктовку «оранжево-чорних», але вже з більш успішною реалізацією моментів. На стартових хвилинах Дентіньо пробив поруч зі штангою, а постріл Болбата потягнув голкіпер, але саме дальній удар призвів до другого взяття воріт: Богдан Бутко підібрав м'яч на лівому куті штрафного і правою ногою закрутив його точно у дев'ятку – 2:0.

В середині тайму Паулу Фонсека кинув в бій свіжих гравців, які тут же організували третій гол. Олег Данченко пробивав здалеку, м'яч влучив у ноги Віктора Коваленко, і він спокійно розібрався з воротарем, зробивши рахунок великим.

За п'ять хвилин Додо передачею від лицьової знайшов у штрафному Мораєса, і Жуніор був точний – 4:0. Наприкінці нідерландцям вдалося забити гол престижу: Беренс з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у правий кут.

«Шахтар» (Донецьк) – «Вітесс» (Арнем) – 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 Степаненко (31), 2:0 Бутко (57), 3:0 Коваленко (76), 4:0 Мораєс (81), 4:1 Беренс (89)

«Шахтар»: А. Шевченко (Кудрик, 69), Ісмаїлі (Додо, 46), Матвієнко (Ракицький, 69), Хочолава (Кривцов, 69), Бутко (Данченко, 69), Степаненко (к) (Пихальонок, 46), Майкон (Патрік, 72), Болбат (Фернандо, 72), Дентіньо (Коваленко, 72), Зубков (Марлос, 72), Тотовицький (Мораєс, 72).

12 липня на «гірників» чекає заключна контрольна гра з турецьким «Бешикташем».