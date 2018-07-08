Угорський Ференцварош підписав контракт з українцем Петряком з Шахтаря

За даними ЗМІ, клуб з Будапешта підписав гравця на 1 рік.

Угорський "Ференцварош" підписав півзахисника "Шахтаря" Івана Петряка.

Про це повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Деталі угоди "Ференцварош" не розкрив. За відомостями журналістів телеканалу "Футбол 1", українець буде грати в Угорщині на правах оренди строком на один рік.

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24-річний Іван Петряк перебуває на контракті у "Шахтаря" вже третій рік. Сезон-2016/17 він провів в оренді в "Зорі", а ось в минулому сезоні виступав за "Шахтар", але не був гравцем основи, провівши лише 17 матчів і забивши 2 голи у всіх турнірах.

Минулий сезон "Ференцварош" завершив на 2-му місці в чемпіонаті Угорщини, поступившись чемпіону "Відеотону" двома очками. Команда буде грати в кваліфікації Ліги Європи.