Угорський Ференцварош підписав контракт з українцем Петряком з Шахтаря
19:51, 08 липня 2018Футбол
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За даними ЗМІ, клуб з Будапешта підписав гравця на 1 рік.
Іван Петряк став гравцем "Ференцвароша" / fradi.hu
Угорський "Ференцварош" підписав півзахисника "Шахтаря" Івана Петряка.
Про це повідомляє офіційний сайт угорського клубу.
Деталі угоди "Ференцварош" не розкрив. За відомостями журналістів телеканалу "Футбол 1", українець буде грати в Угорщині на правах оренди строком на один рік.
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24-річний Іван Петряк перебуває на контракті у "Шахтаря" вже третій рік. Сезон-2016/17 він провів в оренді в "Зорі", а ось в минулому сезоні виступав за "Шахтар", але не був гравцем основи, провівши лише 17 матчів і забивши 2 голи у всіх турнірах.
Минулий сезон "Ференцварош" завершив на 2-му місці в чемпіонаті Угорщини, поступившись чемпіону "Відеотону" двома очками. Команда буде грати в кваліфікації Ліги Європи.
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