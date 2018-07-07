71-річний тренер збірної Уругваю Табарес залишить свій пост за станом здоров'я

Наставник може пересуватися тільки з тростиною в руках.

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Вашингтон Табарес не має наміру продовжувати контракт з Федерацією футболу Уругваю.

Поразка у поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Франції може стати останнім для фахівця на посаді тренера збірної, повідомляє Футбік.

Головна причина – стан здоров'я 71-річного фахівця, який вже не може пересуватися без тростини.

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«Я визнаю, що збірна Франції зіграла набагато краще. Схоже, саме я не даю цієї збірної Уругваю досягати висот. Я занадто старий. У мене немає мислення, яке потрібно сучасному тренеру, тому пора йти», — сказав Оскар Табарес.

Табарес вперше очолив збірну Уругваю на ЧС-1990, а потім повернувся до керівництва командою у 2006 році і пропрацював на своїй посаді 12 років.

Поєдинок проти Франції став для Табареса 20-му біля керма збірної Уругваю у фінальних турнірах чемпіонатів світу.