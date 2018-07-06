Чемпіонат світу з футболу-2018: розклад матчів на 7 липня

У суботу відбудуться два матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу.

У суботу, 7 липня, на чемпіонаті світу-2018 з футболу відбудуться третій і четвертий чвертьфінальні матчі змагань.

Також в цей день визначиться друга півфінальна пара турніру.

Розклад матчів на 7 липня:

Швеція - Англія, 17:00 (Самара), 1/4 фіналу

Росія - Хорватія, 21:00 (Сочі), 1/4 фіналу

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

Збірна Англії вважається явним фаворитом у першій грі дня. Англійці досить впевнено йдуть по турнірній сітці на ЧС-2018 програвши лише один матч на груповій стадії, коли команда вже забронювала собі путівку в плей-офф і розігрувала 1-2 місця в підсумковій турнірній таблиці в очній дуелі з бельгійцями. До цього команда двічі виграла, а в 1/8 фіналу обіграла дуже непросту команду Колумбії в серії пенальті, зламавши сумну традицію і вигравши по пенальті вперше у своїй історії на ЧС.

У свою чергу, збірна Швеції посіла "трудове" 2-е місце в групі, а в першому раунді плей-офф в не самому видовищному, але дуже напруженому - з точки зору психологічної боротьби - матчі обіграла команду Швейцарії з рахунком 1:0. Команда без свого багаторічного лідера і, безумовно, кращого гравця - Златана Ібрагімовича, зуміла показати куди більш гідний і змістовний футбол, домігшись головного - високого результату на ЧС.

У цій грі аналітики букмерерских контор віддають явну перевагу команді Англії. На перемогу англійців можна поставити з коефіцієнтом 1,94 до 1, на нічию - 3,23 до 1, а на перемогу скандинавів - 4,64 до 1.

У другій парі дня фаворитами, хоч і не з такою великою перевагою, бачаться гравці команди Хорватії. Ця збірна і по іменах виконавців - гравці "Реала", "Барселони" та інших Топ-клубів світового футболу - і за індивідуальной майстерністю, помітно перевершують господарів Мундіалю, які в більшості своїй варяться у власному соку - клубах російської футбольної Прем'єр-ліги.

Тим не менш, одну сенсацію на цьому турнірі команда Станіслава Черчесова вже створила. Перемога над іспанцями і сам факт виходу в чвертьфінал збірної, якій ще напередодні турніру пророкували повний провал - сім ігор без перемог перед домашнім Мундіалем - зуміла здобути дві "обов'язкові" перемоги на груповому етапі, вперше в історії збірної Росії вийти в плей-офф змагань і, зрештою, дійти до чвертьфіналу. Хоча, справедливості заради, варто згадати слова колишнього головного тренера збірної Іспанії дель Боске назвав гру збірної РФ "антифутболом". Захоплюватися такими успіхами досить складно.

У цьому матчі на перемогу збірної Хорватії ставки приймаються з коефіцієнтом 2,21 до 1, на нічию - 3,04 до 1, а на перемогу команди Росії - 3,82 до 1.

Головний інтерес

З двох матчів суботнього дня найбільший інтерес викликає гра Росія - Хорватія. Після сенсаційної перемоги росіян над іспанцями, з урахуванням того, що вони господарі турніру, усі чекають ще одного дива. Та й колосальна відповідальність на команді, навіть з урахуванням "своїх" трибун над ними не висить - вони вже і так герої, які зробили, здавалося, неможливе.

Тим не менш, досвід і індивідуальна майстерність футболістів з Хорватії набагато переважить всі козирі російської команди. До того ж, хорвати, на відміну від іспанців, яких росіяни обіграли в 1/8 фіналу, не переживали стресові ситуації напередодні турніру, у вигляді відставки тренера, і протягом всього Мундіалю демонстрували класний яскравий футбол. Свідченням тому, яскрава перемога над одними з фаворитів турніру - командою Аргентини з рахунком 3:0.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю відбудуться перші два матчі 1/4 фіналу ЧС-2018.

Чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.